Астрономи розповіли про результати дослідження системи L 98-59, розташованої за 35 світлових років від Сонця. Вченим вдалося виявити планету-океан, яка має великі запаси води, а також відповідну для життя атмосферу.

Дослідники на чолі з доктором Олів’є Деманжоном з Університету Порту використовували телескоп VLT для глибокого вивчення Сонячної системи. Астрономам вдалося виявити планету з масою вдвічі менше маси Венери. Зараз це найлегша з усіх екзопланет, відкритих методом вимірювання променевих швидкостей. Друге космічне тіло являє собою планету-океан.

Дві з трьох знайдених планет мають суху поверхню. Планета-океан може мати до 30% води від своєї маси.

Причина відсутності води на поверхні планет – близьке розташування до зірки L 98-59, яка сильно нагріває температуру й висушує воду. За словами вчених, за допомогою VLT вдалося виявити четверту і п’яту планети. Можливо, їхня поверхня теж покрита водою. Обидві планети в кілька разів більше Землі.

Вчені сподіваються, що у найближчі роки зможуть розпочати вивчення атмосфер цих екзопланет, розташованих неподалік від нашої Сонячної системи.

NASA також поділилося своїми досягненнями. Космічному агентству вдалося зробити запис звуків, що виходять з червоних зірок-гігантів. Дані збиралися кількома космічними телескопами, зокрема Hubble.

Джерело: ESO

Фото: Скріншот European Southern Observatory