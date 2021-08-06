Компанія мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic відкрила продаж квитків на туристичні польоти в космос.

Ціна за одне місце стартує з $450 тис. За ці гроші можна буде дістатись суборбітального простору.

У Virgin Galactic повідомили, що покупці зможуть обирати з декількох варіантів подорожей: місце для одного, багатомісний пакет для компанії чи пари, також можна викупити одразу весь рейс.

Наразі заявки на придбання квитків подали вже 600 людей, а перший політ заплановано на кінець вересня.

Космічні туристичні рейси здійснюватимуть на кораблі Unity 23.

Перший туристичний політ в космос здійснив сам власник Virgin Galactic Річард Бренсон.

Запуск відбувся 11 липня 2021 року та транслювався онлайн.

Бренсон вирушив у космос не один, а з іншими співробітниками своєї компанії, які пройшли попередню підготовку.

Корабель піднявся на 80 км над землею. Люди на борту перебували у невагомості близько 6 хвилин.

Детальніше про склад екіпажу та особливості польоту, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Virgin Galactic

Джерело: Virgin Galactic