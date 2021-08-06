Зорепад Персеїди вважається одним з найпотужніших метеорних потоків. Цього року очікується близько 100 метеорів на годину – набагато більше, ніж під час інших зорепадів. Жителі України спостерігають це космічне явище щороку з 17 липня по 24 серпня.

Найактивніші дні припадають на 8-16 серпня. Пік зорепаду припадає на 12 та 13 серпня.

Цієї ночі практично щохвилини будуть пролітати в небі космічні тіла.

Для того, щоб побачити подію у всій красі, рекомендується дивитися на небо з 23.00 до світанку. Варто підібрати місце заздалегідь – ідеально підійде височина або просто відкрита місцевість. Необхідно уникати міських вогнів – на їхньому тлі помітити, як згоряє в небі метеор, буде складно.

Зорепад Персеїди відбувається щорічно через рух Землі по орбіті навколо Сонця. Під кінець літа наша планета проходить крізь шлейф пилу та уламків комети Свіфта-Туттля.

Сама комета наближається до Землі не настільки часто. Востаннє її помічали біля Землі у 1922 році, а наступний візит відбудеться у 2125 році.

Уламки комети згоряють в атмосфері, щойно потрапляють до атмосфери Землі. Величезна швидкість і повітряний опір буквально підпалюють космічні тіла.

Під час зорепаду Персеїди також можна загадувати бажання – це поширена традиція не лише в Україні. Варто не тільки мріяти про щось хороше, але і позбуватися негативу. Езотерики радять загадувати бажання тільки для себе – наприклад, позбутися хвороби або шкідливих звичок.