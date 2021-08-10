Зник безвісти: марсохід Perseverance “загубив” зразок породи для дослідження

Марсохід Perseverance не зміг взяти необхідні зразки породи, бо вона просто безслідно зникла під час буріння.

НАСА витратило дев’ять років і близько 2 млрд на буріння та зберігання зразків марсіанських порід. Марсохід Perseverance був готовий вперше почати це робити.

Марсохід обрав скелю в древньому річищі озера, який колись міг бути осередком життя інопланетян. Perseverance почав буріння, проте потім сталося щось дивне: зразок, здається, безслідно зник.

У скелі є отвір розміром з палець, звідки повинен був вийти зразок, але в трубці ровера немає нічого. Також зразка немає поряд з марсоходом.

Нині команда НАСА працює над цією проблемою. Адже там були готові до позаштатних ситуації. Поки тривають аналізи, щоб визначати причину порожньої пробірки.

Основна мета – дослідити регіон під назвою кратер Джезеро та зібрати зразки гірських порід. Загалом має бути 43 зразки. Довгостроковий план НАСА полягає в тому, щоб приблизно через 10 років відправити ще одну місію на Марс, щоб забрати зразки, і повернути їх на Землю. Тоді вчені зможуть дослідити, чи міг жити мікробний організм в озері.

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Perseverance – марсохід, виготовлений Лабораторією реактивного руху для використання у місії НАСА. Його створено на основі існуючого ровера Curiosity. Має сім наукових приладів, 23 камери та два мікрофони для вивчення поверхні марсіанського кратера Єзеро.