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Факти / Lifestyle / Космос
Микола Олефіренко |

Справа за формальністю: Ілон Маск назвав терміни готовності Starship до польоту

SpaceX

Глава SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив про швидку готовність ракети Starship до орбітальних випробувань. За словами мільярдера, ракета буде готова до першого польоту в найближчі тижні.

– Перший орбітальний Starship буде готовий до польоту в найближчі кілька тижнів, але для цього потрібен дозвіл регулюючих органів, – написав Маск в Твіттері.

Пізніше Маск додав, що до повноцінного польоту на Місяць космічний апарат буде готовий до 2024 року.

У травні SpaceX успішно випробувала прототип Starship SN15. Успішність попереднього випробування стала дуже значущою для компанії — попередні чотири спроби закінчилися невдачею. Ракети просто вибухали під час тестів.

Фінальна версія Starship нового покоління досягає висоти в 120м.

За словами Маска, він витрачатиме свої кошти, щоб зробити космічні польоти рутиннішими для всіх жителів Землі. Одна з найамбітніших цілей мільярдера — колонізувати Марс в найближчі терміни.

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Starship – це космічний корабель, який доставлятиме космічні екіпажі та великі вантажі на Марс і Місяць. Компанія SpaceX зробила його багаторазовим, щоб повторно використовувати для подальших місій. За зліт ракети відповідає руховий модуль Super Heavy, який забезпечить виведення на навколоземну орбіту разом зі 100 т. корисного навантаження.

Джерело: Ілон Маск

Фото: Pexels

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