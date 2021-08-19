Дослідники Пенсільванського державного університету довели, що земні камені можуть вказати на розташування води на Марсі.

Вчені проаналізували гематит — бідний на залізо мінерал, який зберігає в собі воду. Червона залізна руда є одним з найпоширеніших мінералів на Землі, і він також є на Марсі.

Після розшифрування зразків мінералу 19 століття, експертам вдалося виявити в них комбінацію водню і кисню — йдеться про потенційну воду. Вченим також вдалося дізнатися про умови утворення гематиту — при температурі нижче 149 C у водному лужному середовищі гідрогематит може випадати в осад, утворюючи осадові шари.

Найімовірніше, це відбувалося і на поверхні Марса під час його формування, але для підтвердження потрібно більше даних, зібраних зі зразків.

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Ще у 2004 році марсохід NASA Opportunity виявив гематит, але через відсутність необхідної апаратури він не міг розшифрувати вміст заліза у мінералі.

Дослідження вчених показали, що вода на Марсі може перебувати в гематиті, який розташований на поверхні Марсу. Тепер марсоходу NASA необхідно отримати зразок цього мінералу і вивчити його на наявність води.

Раніше NASA повідомило про невдачу марсохода Perseverance – зразки поверхні безслідно зникли під час буріння. Зараз команда НАСА працює над цією проблемою. Після галасу одній зі скель в пробірці не виявилося ніяких зразків, як і біля самого ровера.

Джерело: Space.com

Фото: Unsplash