Вертоліт NASA Ingenuity знову зняв Марс із висоти пташиного польоту. Це вже 12-й політ космічного апарату на Червоній Планеті.

16 серпня вертоліт здійснив зліт для розвідки району Південні Сайти кратера Езеро для марсохода NASA Perseverance, щоб той обрав оптимальний маршрут для пересування.

Основні завдання Perseverance – пошук ознак древнього марсіанського життя і збір зразків для майбутнього повернення на Землю.

Ровер попрямує в район Південні Сайти, де команда місії сподівається знайти камені для збору зразків.

Цей регіон на Марсі вважається важкопрохідним, про що свідчить відео з Ingenuity. На кадрах показаний вертоліт, що летить над хвилястими піщаними дюнами та валунами.

Апарат здійснив крейсерський політ на висоті 10 метрів і подолав 450 метрів.

Нагадаємо, що на початку серпня марсохід Perseverance не зміг зібрати зразки з поверхні Марса, але астронавти NASA сподіваються на успішні спроби в майбутньому. Космічне агентство витратило дев’ять років і близько $2 млрд на буріння і зберігання зразків марсіанських порід, але ровер втратив зразки під час буріння скелі.

Астронавти NASA працюють над розв’язанням цієї проблеми — вкрай важливо не допустити повторення інциденту.

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Джерело: NASA

Фото: NASA