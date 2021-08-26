Вченим вдалося дізнатися колір Всесвіту, вимірявши світло десятків тисяч галактик. Зірки й галактики випускають хвилі електромагнітного випромінювання, серед яких присутнє світло. Саме цей тип хвиль помітний людині.
Дослідження показали, що колір Всесвіту – бежевий відтінок, близький до білого. Білий колір утворився шляхом об’єднання всіх довжин хвиль.
Колір космосу отримав назву космічне лате.
Не секрет, що різні кольори — це хвилі світла різної довжини. Їхні фізичні характеристики аналогічні й у космосі — довші хвилі мають червоний відтінок, а коротші — синій.
Ще у 2002 році вчені проаналізували світло, що виходить від 200 тис. галактик з усього Всесвіту. Об’єднавши зібрану колірну гамму, їм вдалося знайти середній колір космосу.
Багато хто може припустити, що справжній колір космосу — це чорний колір. Однак чорнота Всесвіту — це відсутність видимого світла.
В середині серпня дослідники вивчили шанси на зіткнення Землі з астероїдом Бенну. Космічний апарат NASA вивчив орбітальну траєкторію астероїда — завдяки цьому вдалося зробити прогноз на найближчі 200 років. Виявилося, шанси на катастрофу набагато вищі, ніж очікувалося раніше.
Джерело: Space.com