Вченим вдалося дізнатися колір Всесвіту, вимірявши світло десятків тисяч галактик. Зірки й галактики випускають хвилі електромагнітного випромінювання, серед яких присутнє світло. Саме цей тип хвиль помітний людині.

Дослідження показали, що колір Всесвіту – бежевий відтінок, близький до білого. Білий колір утворився шляхом об’єднання всіх довжин хвиль.

Колір космосу отримав назву космічне лате.

Не секрет, що різні кольори — це хвилі світла різної довжини. Їхні фізичні характеристики аналогічні й у космосі — довші хвилі мають червоний відтінок, а коротші — синій.

Ще у 2002 році вчені проаналізували світло, що виходить від 200 тис. галактик з усього Всесвіту. Об’єднавши зібрану колірну гамму, їм вдалося знайти середній колір космосу.

Багато хто може припустити, що справжній колір космосу — це чорний колір. Однак чорнота Всесвіту — це відсутність видимого світла.

В середині серпня дослідники вивчили шанси на зіткнення Землі з астероїдом Бенну. Космічний апарат NASA вивчив орбітальну траєкторію астероїда — завдяки цьому вдалося зробити прогноз на найближчі 200 років. Виявилося, шанси на катастрофу набагато вищі, ніж очікувалося раніше.

Фото: NASA, Unsplash

Джерело: Space.com