Ракета компанії Blue Origin, на якій Джефф Безос відправився в космос минулого місяця, зробила ще один політ на навколоземну орбіту Землі. Цього разу випробування проходили без екіпажу на борту.

Це був 17-й випробувальний політ ракети New Shepard, яку створила компанія Безоса. Вона злетіла зі стартового майданчика в Техасі. На борту були лише наукові експерименти. Літальному апарату вдалося відірватися від Землі на висоту 96 км, а потім успішно приземлитися.

Саме заради посадки ракету і запускали. Під час приземлення New Shepard продемонструвала технології приземлення на Місяць. Ракету оснастили величезною кількістю датчиків і комп’ютерів для навігації — так само космічний корабель буде стикуватися з поверхнею супутника Землі.

Раніше Джефф Безос запропонував керівнику NASA Біллу Нельсону не виплачувати компанії $2 млрд за участь Blue Origin в програмі польоту на Місяць. Однак тепер компанії Blue Origin необхідно створити модуль для висадки на супутник, а сама місія відбудеться у 2024 році.

Також глава Amazon вже встиг побувати в космосі на кораблі New Shepard – для цього він зібрав екіпаж, який разом з ним піднявся на висоту 107 км. Після цього вся космічна команда успішно приземлилася на Землю.

Джерело: SciNews

Фото: SciNews