Космічна корпорація SpaceX відправила на МКС ракету з мурахами, авокадо і роботизованою рукою розміром з людину.

Це вже 23 доставлення SpaceX корисного вантажу на замовлення NASA за останні десять років.

Нижня частина ракети Falcon вже успішно приземлилася на платформу SpaceX, розташовану в океані.

Верхня капсула ракети Dragon несе в собі понад 2 тонни корисного вантажу. До списку предметів входять свіжа піца, авокадо, лимони та морозиво. Все це відправлено спеціально для жителів МКС, які сумують за їжею з Землі.

У космос також відправили піддослідних мурах, креветок та рослин. Невагомість перевірить на міцність навіть бетон, який також летить в капсулі ракети SpaceX.

Роботизована рука виконуватиме нескладні завдання, якими раніше займалися астронавти. Можливо, величезна кількість цих залізних рук допоможуть у колонізації Місяця у найближче десятиліття.

SpaceX готується до запуску нової ракети – Starship. За словами Ілона Маска, вона буде готова до першого польоту в найближчі тижні, хоча і повноцінний політ на Місяць відбудеться не раніше 2024 року. Фінальна версія Starship нового покоління досягає висоти в 120 м.

Джерело: SpaceX

Фото: SpaceX