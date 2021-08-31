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Факти / Lifestyle / Космос
Микола Олефіренко |

Вчені на порозі відкриття дев’ятої планети Сонячної системи

Планета в космосе

Сонячна система має вісім відомих планет, але вчені не заперечують існування дев’ятої, яка розташованої на зовнішньому її краї. І хоча прямого контакту з космічним тілом не вдається встановити, астрономи з’ясували місцерозташування планети.

Траектория потенциальной планеты

Серед доказів існування будь-якого небесного тіла — вплив гравітації на траєкторію космічних тіл, розташованих поруч, зокрема на орбіти інших планет. Завдяки математиці було відкрито існування Нептуна – після вивчення траєкторії руху Урана.

У випадку з дев’ятою планетою у нас немає гравітаційного впливу. Однак астрономів зацікавило загадкове скупчення невеликих крижаних тіл у зовнішній Сонячній системі. Їх називають об’єктами пояса Койпера. Саме ці космічні тіла мають однакову траєкторію польоту. Вчені не заперечують можливість випадковості.

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Теорія про існування планети з’явилася ще у 2016 році, коли дослідники вивчили траєкторію крижаних брил. Згідно з їхніми розрахунками, цей космічний об’єкт має масу вп’ятеро більшу за Землю. Однак пошуки в космосі не мали успіху.

Після перерахунку даних роботи 2016 року вчені з’ясували, що ймовірність існування планети дорівнює 99,6%. Якщо вона справді існує, то астрономи обсерваторії Віри Рубін виявлять її у найближчому майбутньому.

Джерело: Phys.org

Фото: IPAC, Unsplash

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