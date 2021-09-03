Марсоходу NASA Perseverance вперше вдалося добути зразки з поверхні Марса. Ровер зробив це з другої спроби. Про це повідомило NASA в Twitter.

#SamplingMars is underway. I’ve drilled into my rock target, and my team will be looking at more data and images to confirm if we were able to get and retain an intact core. Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/OqezgznnPi — NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 2, 2021

Щоб зібрати зразки, Perseverance довелося свердлити скелю. Цю довгоочікувану операцію зі збором каміння назвали Rochette. Однак вчені заявили, що їм потрібно набагато більше даних, щоб назвати операцію успішною.

Ці зразки відправляться на Землю для детальнішого вивчення експертами.

– У нас з’явився перший зразок каміння, і це феноменальне досягнення, – заявила в четвер менеджер проекту Perseverance Дженніфер Троспер.

Після першої невдалої спроби Perseverance проїхав 455 метрів до нового місця — гребеню, який отримав назву Цитадель. За словами представників NASA, у цьому місці камені доволі тверді для буріння. Сам процес здійснювався за допомогою роботизованої двометрової руки, на кінці якої розташоване свердло.

У NASA повідомили, що фотографії зі зразками поганої якості через недостатню освітленість, і для отримання детальної інформації необхідно дочекатися нових знімків.

Нові фотографії будуть зроблені 3 вересня, і доберуться до Землі тільки 4 вересня.

Нагадаємо, що на початку серпня Perseverance не зміг добути необхідні зразки породи, тому що вони просто безслідно зникли під час буріння. Відомо, що агентство витратило на цю місію дев’ять років і $2 млрд.

Джерело: NASA

Фото: NASA