Марсоходу NASA Perseverance вперше вдалося добути зразки з поверхні Марса. Ровер зробив це з другої спроби. Про це повідомило NASA в Twitter.

#SamplingMars is underway. I’ve drilled into my rock target, and my team will be looking at more data and images to confirm if we were able to get and retain an intact core.

Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/OqezgznnPi

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 2, 2021