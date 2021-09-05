Вертоліт-дрон Ingenuity готується здійснити автономний політ на Марсі

Вертоліт-дрон Ingenuity, що прилетів на Марс разом з марсоходом Perseverance, о 13-й раз здійснить політ над Червоною планетою о 17.08 за часом Західного узбережжя США (в неділю в 3.08 за київським часом).

Дрон пролетить над районом Південна Сейта в кратері Езеро і зробить фото місцевості, що представляє інтерес з геологічної точки зору.

– Ми будемо проводити політ на більш низькій висоті – 8 метрів в порівнянні з 10 метрами в ході 12-го польоту, – йдеться в повідомленні лабораторії реактивного руху NASA.

Знімки будуть робитися в іншому напрямку, ніж раніше, для планування маршруту марсохода.

Дальність польоту становитиме 210 м у порівнянні з 450 м в ході 12-го польоту.

Швидкість також буде знижена з 4,3 до 3,3 м в секунду в порівнянні з попередньою місією. Тривалість складе 161 сек. Буде зроблено 10 фотографій місцевості, які будуть передані марсоходу, а потім ретранслювати на Землю.

За весь час перебування на Червоній планеті вертоліт, зробивши вже 12 польотів, пролетів в цілому 2,67 км, перебуваючи в цілому над поверхнею Марса майже 22 хв. Найдовшим був 9-й політ, тоді він пролетів 625 м.

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Нагадаємо, що на початку серпня Perseverance не зміг добути необхідні зразки породи, тому що вони просто безслідно зникли під час буріння. Відомо, що агентство витратило на цю місію дев’ять років і $2 млрд.