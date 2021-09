Вертоліт-дрон Ingenuity зробив 10 фотографій на Марсі

Вертоліт-дрон Ingenuity, що перебуває на Марсі разом із марсоходом Perseverance, зробив 13-й успішний автономний політ на Червоній планеті.

Він літав зі швидкістю 3,3 м/сек, роблячи знімки південно-східній частині регіону Південна Сейта.

Політ почався в суботу о 17.08 за часом Західного узбережжя США (у неділю о 3.08 за київським часом).

Happy Flight the 13th!????

Ingenuity has achieved its 13th successful flight on Mars. It traveled at 7.3 mph (3.3 m/s) taking images pointing southwest of the South Seítah region. This aerial scouting continues to aid in planning @NASAPersevere’s next moves. https://t.co/tboEcnLvx3 pic.twitter.com/QIp8QSVxbq

— NASA JPL (@NASAJPL) September 5, 2021