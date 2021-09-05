Вертоліт-дрон Ingenuity зробив 10 фотографій на Марсі

Вертоліт-дрон Ingenuity, що перебуває на Марсі разом із марсоходом Perseverance, зробив 13-й успішний автономний політ на Червоній планеті.

Він літав зі швидкістю 3,3 м/сек, роблячи знімки південно-східній частині регіону Південна Сейта.

– Повітряне обстеження продовжує допомагати планування маршруту Perseverance, – йдеться в повідомленні лабораторії реактивного руху NASA.

Політ почався в суботу о 17.08 за часом Західного узбережжя США (у неділю о 3.08 за київським часом).

Happy Flight the 13th!????

Ingenuity has achieved its 13th successful flight on Mars. It traveled at 7.3 mph (3.3 m/s) taking images pointing southwest of the South Seítah region. This aerial scouting continues to aid in planning @NASAPersevere’s next moves. https://t.co/tboEcnLvx3 pic.twitter.com/QIp8QSVxbq — NASA JPL (@NASAJPL) September 5, 2021

В районі Південна Сейта в кратері Езеро в середині серпня проводився і попередній дослідний політ марсіанського вертольота. Метою було одержання фотографій місцевості, що представляє інтерес з геологічної точки зору.

Цього разу вертоліт-дрон здійснив політ на висоті 8 м, що нижче, ніж зазвичай – 10 м в ході 12-ї місії. Знімки дрон робив в іншому напрямку, ніж раніше, для планування маршруту марсохода.

Дальність польоту становила 210 м в порівнянні з 450 м в ході 12-го польоту. Швидкість також була знижена з 4,3 до 3,3 м/сек в порівнянні з попередньою місією. Тривалість становила 161 сек. Було зроблено 10 фотографій місцевості, які були передані марсоходу, а потім ретранслювати на Землю.

За весь час перебування на Червоній планеті вертоліт, зробивши вже 12 польотів, пролетів в цілому 2,67 км, перебуваючи в цілому над поверхнею Марса майже 22 хв. Найдовшим був 9-й політ, тоді він пролетів 625 м.