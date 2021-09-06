Астронавти МКС влаштували вечірку із приготування піци в невагомості

На Міжнародній космічній станції астронавти влаштували вечірку, на якій приготували піцу на орбіті Землі.

Відповідним відео з борта МКС поділився француз Томас Песке на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

– Вечірка з піцою і друзями – це майже схоже на звичайну суботу на Землі. Кажуть, хороший кухар ніколи не ділиться своїми секретами, але я вирішив вам показати процес приготування, щоб ви могли його оцінити. Ми додали практично всі інгредієнти, крім ананаса, оскільки це було б серйозним злочином в Італії, – написав Песке.

Продукти для приготування класичного італійського блюда в космосі екіпажу МКС передали під час останньої доставки, яка відбулася 12 серпня.

Приготування піци виявилося непростим, але веселим заняттям через умови невагомості.

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Астронавтам доводилося постійно ловити інгредієнти, щоб ті не розлетілися по всій станції.

Нагадаємо, в кінці серпня космічна корпорація SpaceX відправила на МКС ракету з мурахами і роботизованою рукою розміром з людину.

Це вже 23 доставка SpaceX корисного вантажу на замовлення NASA за останні десять років.

Крім того, на борту капсула Dragon також перебувала свіжа піца, авокадо, лимони і навіть морозиво.

Джерело: Instagram Томас Песке

Фото: Instagram Томас Песке