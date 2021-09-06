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Абрамова Юлія |

Ілон Маск провів екскурсію по SpaceX для онука і правнука Сергія Корольова

Илон Маск

Ілон Маск провів екскурсію по SpaceX для онука і правнука всесвітньовідомого конструктора ракетно-космічних систем Сергія Корольова.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск зустрівся з Андрієм і Павлом та особисто показав їм свою компанію.

– Неймовірно вдячні Маску за запрошення, гостинність і незабутню майже годинну особисту зустріч. Слова нашої подяки команді Ілона за вражаючу екскурсію по SpaceX, – розповів онук легендарного конструктора.

Він зазначив, що під час екскурсії вдалося на власні очі побачити, як здають двигуни, ракети і космічний корабель CrewDragon.

– Продовжуйте рухати світ вперед, містер Маск! – резюмував Андрій Корольов.

Сергій Корольов народився в Житомирі 12 січня 1907 року. Його вважають засновником практичної космонавтики. Він керував процесом створення перших ракет-носіїв, що запустили перший штучний супутник Землі і здійснили перший політ і вихід людини в космос.

У 2020 році Маск написав в Twitter, що поспілкувався з сім’єю Корольова.

Маск сказав, що Корольов був одним з кращих. А на 114-ту річницю від дня народження авіаконструктора ще раз тепло відгукнувся про нього.

Джерело: Національний музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова

Фото: Depositphotos

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