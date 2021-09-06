Онук українського авіаконструктора Сергія Корольова зустрівся з американським інженером Ілоном Маском, який організував для нього екскурсію по офісу компанії SpaceX.

SpaceX у Каліфорнії Андрій Корольов відвідав разом зі своїм сином Павлом. Чоловік повідомив, що вони особисто спілкувалися з Маском. Бізнесмен неодноразово висловлював свої захоплення Сергію Корольову.

– Неймовірно вдячні Ілону Маску за запрошення, гостинність і незабутню майже годинну особисту зустріч. Слова нашої з сином подяки команді Ілона за вражаючу екскурсію по SpaceX і можливість побачити своїми очима складання двигунів, ракет і CrewDragon. Продовжуйте рухати світ вперед, містер Маск! – написав Андрій в Facebook.

Сергій Корольов народився в Житомирі 12 січня 1907 року. Саме його вважають основоположником практичної космонавтики.

У січні президент України Володимир Зеленський запросив Ілона Маска в музей Сергія Корольова в Житомирі. Також він зазначив, що американський бізнесмен є давнім шанувальником українського авиаконструктора.

Варто зазначити, що в липні 2020 року Ілон Маск поспілкувався з родичами Корольова. Про це він повідомив в Twitter, зазначивши, що Сергій був одним з найкращих у своїй сфері діяльності.