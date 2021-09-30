Сонячне затемнення – явище цілком досліджене, але тим не менше, викликає природній страх у всього живого на землі. Так в момент повного затемнення, природа немов завмирає, стихає вітер, замовкають птахи, а температура знижується щонайменше на 5 градусів. Чутливі люди можуть відчути зміну тиску та головний біль.

Не дивно, що з давніх часів затемнення вселяли містичний жах у серця людей. Скандинави вважали, що так за сонцем женеться величезний вовк, і колі він доганяє небесне світило – воно зникає. Відлякували такого “вовка” дзвоном щитів.

Довгий час причини появи затемнень були невідомі, тож люди сприймали їх як ознаку горя, що наближається. Одним з найяскравіших прикладів був похід князя Ігоря проти половців у 1185 році. Князь розцінив затемнення як провісник біди, про що згадується у Слові о полку Ігоревім.

Більше того, історія знає трагічні історії людей, які народились в день затемнення. Так, вбивство Павла I, за даними астрологів, зумовлено зокрема цим дивовижним збігом.

Та не тільки сонячне затемнення має дурну славу. Його протилежність – місячне затемнення, коли Місяць повністю або частково потрапляє в тінь Землі від Сонця – нерідко згадують в контексті жахливих подій, коли наш супутник набуває криваво-червоного відтінку.

Побачити повне місячне затемнення – велика вдача. Впіймати повне сонячне – це ще й неабиякі зусилля. Бажаючих насолодитися цим явищем не лякають жодні відстані. Таких людей називають Eclipse Hunter, тобто мисливцями за затемненнями.

Такі мисливці полюють не зі зброєю, а з фотоапаратом.

Цьогоріч друге сонячне затемнення відбудеться 4 грудня, і повну фазу буде видно саме в Антарктиці. Сотні туристів вже бронюють поїздку на ці дати. Але таке задоволення зовсім не з дешевих – мінімум $20 тис.

Сонячне затемнення триватиме лише 1,40 хв.

2021 рік – не рекордний за кількістю затемнень. В середньому таке трапляється чотири рази на рік. Утім, вчені підрахували, коли ж затемнень було найбільше, і чи дійсно саме тоді траплялися найжахливіші події в історії людства.

– 1917 рік, революція. Там початок громадянської війни, все було начебто нормально. І ось 1917 рік, сім затемнень. Чим більше в році затемнень, тим складніше рік. 2020 рік. Як ви думаєте, скільки було затемнень? Аж шість, практично, – говорить Влад Росс, астролог.

Вражаюча статистика! То невже ось так по астрономічному календарю можна передбачити, коли в майбутньому станеться щось жахливе? Історики не поспішають із такими висновками.

Все, що недостатньо досліджене, природньо викликає страх. Колись люди боялись блискавки та грому, називаючи це гнівом богів. Однак затемнення – явище набагато більш унікальне і все, що відбувається в космосі, так чи інакше все-таки позначається на житті Землі.