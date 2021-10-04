Ретроградний Меркурій: чи справді він так негативно впливає на наше життя і здоров’я

Ретроградний Меркурій наганяє страху на мешканців Землі щонайменше тричі на рік. Фінансові кризи, падіння валют, політичні скандали, бійки, аварії та навіть природні катастрофи. Йому закидають причетність до усіх людських негараздів та бід. Про нього знають навіть ті, хто байдужий до астрології.

Траєкторію руху Меркурія по Сонячній орбіті, науковці-астрономи детально дослідили ще чотири століття тому. Коли почали з’являтися потужніші телескопи – більш-менш подібні на сучасні.

У вплив на наше життя найближчої планети від Сонця, Меркурія, вірять астрологи та езотерики. Не буквально фізично, а скоріше – опосередковано, символічно. Астропсихолог Юрій Буянов, разом зі своєю дружиною, ось уже 20 років видає астрологічні календарі для українців. І вважає, що підказки, які дає нам зіркове небо – не варто ігнорувати.

В астрологічних трактуваннях розташування Меркурію на небосхилі відіграє чи не ключову роль. Астрологи вірять, що, коли Меркурій робить уявний ретроградний рух – він посилає нам знак, що варто трохи зупинитися і повернутися до усіх своїх незавершених справ.

Найкращий час переглянути старі рішення, пробачити старі образи та буквально – переглянути старі речі.

Щодо справ амурних, астролог Влад Рос вважає, що тільки під час ретроградного Меркурію зірки сприятимуть відновленню стосунків після сварок і навіть розлучень.

Для тих, хто все ж вирішив в одну ж і ту річку двічі не входити – астрологи радять, що від нових серйозних стосунків, заручин, а тим паче шлюбу – поки не закінчиться ретроградний Меркурій – краще категорично відмовитись. Особливо знакам води: ракам, скорпіонам та рибам. Дні ретроградного Меркурію – не найкращі для нових починань.

Символічно, що під час теперішнього ретроградного Меркурія з’явиться Молодик – у сузір’ї Терези і навколо молодого Місяця вишикуються інші планети. Це значить, планети попереджають – усім час спинити агресію і сісти за стіл переговорів. Особливо нашим можновладцям. Будь-які сварки, а тим паче бійки, матимуть наслідки для їх учасників.

Для знаків вогню – стрільців, овнів та львів – це найкращий час зайнятися навчанням, а для земних знаків: тільців, дів та козерогів – своїм здоров’ям.

Науковці астрономи радять, звісно, до порад від астрологів відноситися скептично. Хоча, певний зв’язок між людиною і факторами природними, на думку деяких науковців – таки існує.

Ретроградний Меркурій, як стверджують астрологи, ідеальний час, аби перевірити своє здоров’я і навіть зробити повне медичне обстеження.