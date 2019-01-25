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Resident Evil 2 Remake – геймплей нового короля хорорів

Resident Evil 2 Remake – це скоріше гра “за мотивами”, ніж копія оригіналу в новій обгортці.

Resident Evil 2 Remake – геймплей нового короля хорорів

Геймплей Resident Evil 2 Remake, відео з яким з’явилося в мережі, вже активно обговорюється шанувальниками короля жахів в ігровому світі.

На офіційному Youtube-каналі PlayStation показали порівняння моменту в старій і новій іграх, коли головна героїня зустрічається з Тираном.

Відзначимо, що команда творців ремейка компанії Capcom не стала копіювати оригінал, а придумала повністю новий сюжет та ігровий процес.

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Варто відзначити зміни в структурі і загальній фабулі геймплею. Усього лише завдяки звільненню ігрової камери від статичних ракурсів Racoon city став виглядати по-новому.

Нагадаємо, Capcom виконала обіцянку і задіяла в Resident Evil 7 можливості Xbox One X.

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