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У США рекордно оштрафували TikTok: у мережу потрапили всі дані дітей до 13 років

У США оштрафували на $5,7 млн ​​додаток TikTok через особисті дані дітей до 13 років, які збиралися без згоди батьків.

У США рекордно оштрафували TikTok: у мережу потрапили всі дані дітей до 13 років

Федеральна торгова комісія США оштрафувала розробників додатка TikTok на $ 5,7 млн ​​за порушення закону про захист конфіденційності дітей в інтернеті (COPPA), повідомляє СNN.

Сервіс звинуватили в нелегальному зборі персональних даних дітей до 13 років без згоди їх батьків. Йдеться про імена, телефони, фото і відео, які опинилися у відкритому доступі.

Читайте: Україна відбила близько 400 кібератак

Крім того, комісія змусила сервіс видалити всі відео дітей до 13 років.

Раніше Факти ICTV писали, що як видалити особисті дані з інтернету.

Фото: Dreamstime.com

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