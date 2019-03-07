PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Кіберновини

Захист персональних даних: як вберегтися від шахраїв

В українців крадуть дані, коли вони отримують бонусні картки в магазинах, укладають договір з банком, подають документи до соціальних служб.

Захист персональних даних: як вберегтися від шахраїв

Доступ до персональних даних має Міністерство внутрішніх справ, великі корпорації, якими ми користуємося, банки, оператори мобільного зв’язку, мережі маркетів, автосалони, страхові компанії.

Про це розповідає експерт з безпеки Дмитро Попов.

Сьогодні шахраї можуть використати кредитні історії, інформацію про рахунки, спадок, володіння нерухомістю, автомобілем, наявність судимості, наркотичної чи алкогольної залежності та будь-який медичний діагноз, аби виманити гроші шантажем або пограбувати.

Аби уберегти себе від неприємностей, експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун радить не користуватися безкоштовним безпарольним вайфаєм. В час підключення до точки з назвою кафе, коли ви заходите в соцмережі, на пошту, в банківський акаунт, зловмисники можуть перехопити його.

Читайте: Обережно, за вами слідкують: як онлайн-технології шпигують за людьми

Крім того, не варто розповідати все про себе та родину у соцмережах, а також зловживати публікаціями про заклади, які найчастіше відвідуєте. Зловмисники можуть скористатись інформацією про дати подорожі, а також відомостями, які кожен надає під час телефонних опитувань.

Фахівці застерігають від того, щоб не публікувати фото документів та банківських карток.

Раніше Факти ICTV писали про те, як захистити себе від крадіжки персональних даних.

Фото: Unsplash

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Для захисту виборів: Макрон запропонував створити агентство із захисту від кібератак
Інтернет як зброя: кому не можна довіряти і як уберегти себе
Інтернет не тільки на користь: загрози
Україна відбила близько 400 кібератак
В Україні заблокують новий перелік сайтів, що загрожують нацбезпеці
Google Play назвав небезпечні додатки для смартфонів
Світові збитки понад $600 млрд: як боротись з кібератаками в Україні
США розгорнули кібероперацію проти РФ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка