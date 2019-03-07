В українців крадуть дані, коли вони отримують бонусні картки в магазинах, укладають договір з банком, подають документи до соціальних служб.

Доступ до персональних даних має Міністерство внутрішніх справ, великі корпорації, якими ми користуємося, банки, оператори мобільного зв’язку, мережі маркетів, автосалони, страхові компанії.

Про це розповідає експерт з безпеки Дмитро Попов.

Сьогодні шахраї можуть використати кредитні історії, інформацію про рахунки, спадок, володіння нерухомістю, автомобілем, наявність судимості, наркотичної чи алкогольної залежності та будь-який медичний діагноз, аби виманити гроші шантажем або пограбувати.

Аби уберегти себе від неприємностей, експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун радить не користуватися безкоштовним безпарольним вайфаєм. В час підключення до точки з назвою кафе, коли ви заходите в соцмережі, на пошту, в банківський акаунт, зловмисники можуть перехопити його.

Читайте: Обережно, за вами слідкують: як онлайн-технології шпигують за людьми

Крім того, не варто розповідати все про себе та родину у соцмережах, а також зловживати публікаціями про заклади, які найчастіше відвідуєте. Зловмисники можуть скористатись інформацією про дати подорожі, а також відомостями, які кожен надає під час телефонних опитувань.

Фахівці застерігають від того, щоб не публікувати фото документів та банківських карток.

Раніше Факти ICTV писали про те, як захистити себе від крадіжки персональних даних.