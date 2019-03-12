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Світ Гаррі Поттера і Pokemon GO об’єднали у новій грі

У Harry Potter: Wizards Unite люди за допомогою смартфонів шукатимуть портали зі світу чарівників.

Світ Гаррі Поттера і Pokemon GO об’єднали у новій грі

Студія Niantic об’єднає світ відомої гри Pokemon Go зі світом Гаррі Поттера.

В основу гри Harry Potter: Wizards Unite ляже технологія додаткової реальності. А це означає, що на вулиці міст знову вийдуть натовпи людей, які щось “шукають” зі смартфонами у руках.

У Harry Potter: Wizards Unite потрібно буде шукати портали, через які до світу маглів проходять магічні істоти, злі чарівники і потрапляють різні артефакти.

Читайте: Віряни створили “Pokemon Go”, де потрібно шукати Христа та апостолів

Гра вийде до кінця 2019 року на iOS і Android і буде безкоштовною.

До слова, компанія Nintendo анонсувала нові відеоігри Pokemon Sword і Pokemon Shield.

Джерело: Медуза

Фото: Niantic 

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