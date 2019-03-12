У Harry Potter: Wizards Unite люди за допомогою смартфонів шукатимуть портали зі світу чарівників.

Студія Niantic об’єднає світ відомої гри Pokemon Go зі світом Гаррі Поттера.

В основу гри Harry Potter: Wizards Unite ляже технологія додаткової реальності. А це означає, що на вулиці міст знову вийдуть натовпи людей, які щось “шукають” зі смартфонами у руках.

Here are some of the official video clips released for Harry Potter: Wizard’s Unite (clip #1/3) pic.twitter.com/G2mDU8Lrwp — Jason Inquires (@jasoninquires) 11 марта 2019 г.

У Harry Potter: Wizards Unite потрібно буде шукати портали, через які до світу маглів проходять магічні істоти, злі чарівники і потрапляють різні артефакти.

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Гра вийде до кінця 2019 року на iOS і Android і буде безкоштовною.

До слова, компанія Nintendo анонсувала нові відеоігри Pokemon Sword і Pokemon Shield.

Джерело: Медуза

Фото: Niantic