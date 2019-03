Студія Niantic об’єднає світ відомої гри Pokemon Go зі світом Гаррі Поттера.

В основу гри Harry Potter: Wizards Unite ляже технологія додаткової реальності. А це означає, що на вулиці міст знову вийдуть натовпи людей, які щось “шукають” зі смартфонами у руках.

Here are some of the official video clips released for Harry Potter: Wizard’s Unite (clip #1/3) pic.twitter.com/G2mDU8Lrwp

— Jason Inquires (@jasoninquires) 11 марта 2019 г.