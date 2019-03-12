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Всесвітній павутині – 30! Google представив святковий дудл

Сьогодні, 12 березня, своє 30-річчя святкує Всесвітня павутина.

Всесвітній павутині – 30! Google представив святковий дудл

Всесвітня павутина (WWW – World Wide Web. – Ред.) 12 березня святкує своє 30-річчя. Цій події Google присвятив святковий дудл, який розміщений на стартовій сторінці пошуковика.

Саме 12 березня у 1989 року англійський фізик і інженер Тім Бернерс-Лі вперше представив ідею Всесвітньої павутини в Європейському центрі ядерних досліджений.

Нова система організації, зберігання і загального доступу до інформації повинна була вирішити проблему обміну знаннями і досвідом між співробітниками організації.

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З 1989 до 1991 рік Бернерс-Лі з колегами створили протокол передачі гіпертексту (Hypertext Transfer Protocol, HTTP) і мову розмітки веб-сторінок (Hypertext Markup Language, HTML).

У 1990 році Тім Бернерс-Лі представив термін Всесвітня павутина і однойменний браузер.

Раніше Факти ICTV писали, що інтернет породив такий цікавий феномен посередництва комунікації та безкарності.

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