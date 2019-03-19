Хмарний сервіс Stadia працюватиме з роздільною здатністю 4K.

Компанія Google запускає ігровий хмарний сервіс Stadia.

Про це заявив на конференції розробників ігор у Сан-Франциско генеральний директор компанії Сундар Пічаї.

Грати через Stadia можна буде з різних платформ – з телефонів, комп’ютерів, планшетів і телевізорів. Перейти в гру, зокрема, можна буде з YouTube – наприклад, натиснувши після перегляду трейлера кнопку “play now”.

Сервіс працюватиме з роздільною здатністю 4K, частотою 60 кадрів у секунду і підтримкою HDR. Google випустить для Stadia власний контролер і запустить студію для розробки власних ігор.

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Stadia розпочне роботу в 2019 році. Точну дату запуску і вартість Stadia поки не названо.

Нагадаємо, 12 березня своє 30-річчя святкувала Всесвітня павутина.

Джерело: Kotaku

Фото: Kotaku