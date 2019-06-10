Актор Кіану Рівз оголосив дату виходу гри Cyberpunk 2077, у якій він з’явиться як один із персонажів.

Cyberpunk 2077 вийде 16 квітня 2020 року, про що в рамках прес-конференції Microsoft на виставці Е3 2019 повідомив голлівудський актор Кіану Рівз.

Також був показаний трейлер гри з персонажем Рівза. На YouTube його переглянули вже майже 2,5 млн рази.

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Cyberpunk 2077 вийде на PC, PS4 і Xbox One. Це відеогра студії CD Projekt Red. Її дія відбувається у 2077 році у Каліфорнії у вигаданому Нічному місті, де розгортається боротьба між злочинними угрупованнями.

Геймер зможе грати за одного з трьох персонажів, а також змінювати його зовнішність і стать.

Нагадаємо, перший трейлер Cyberpunk 2077 з’явився наприкінці серпня 2018 року.

Джерело: PC Gamer

Фото: cyberpunk.net