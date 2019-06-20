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Кіберполіція попереджає про атаку вірусу BlueKeep: як захистити комп’ютер

Мільйонам персональних комп’ютерів загрожує вірусна атака. Кіберполіція виявила вразливість з умовною назвою BlueKeep.

хакерська атака

Експерти кіберполіції попереджають, що вірусна атака загрожує комп’ютерам, на яких встановлено операційні системи Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 та ще старіші версії Windows.

– Якщо не виконати їх оновлення, хакери зможуть скористатися цими вразливостями для віддаленого використання враженого комп’ютера та викрадення конфіденційної інформації, – наголошують вони.

Тобто, щоб не допустити чергової масової вірусної атаки, користувачам ОС Windows необхідно оновити систему до останньої версії для усунення вразливостей попередньої версії.

Читайте: Комп’ютерні віруси: як виявити та захистити техніку

У кіберполіції зазначають, що схожу вразливість цих же операційних систем було використано у таких хакерських атаках, як WannaCry та NotPetya.

Нагадаємо, майже два роки тому, 27 червня 2017 року, робота більшості великих компаній була паралізована вірусом Petya.A, який блокував комп’ютери та вимагав $300. Вірус-вимагач проникав на пристрої за допомогою програми для електронного документообігу M.E.Doс. Тоді від хакерської атаки постраждали Україна та ще 7 країн.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

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