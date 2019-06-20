Мільйонам персональних комп’ютерів загрожує вірусна атака. Кіберполіція виявила вразливість з умовною назвою BlueKeep.

Експерти кіберполіції попереджають, що вірусна атака загрожує комп’ютерам, на яких встановлено операційні системи Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 та ще старіші версії Windows.

– Якщо не виконати їх оновлення, хакери зможуть скористатися цими вразливостями для віддаленого використання враженого комп’ютера та викрадення конфіденційної інформації, – наголошують вони.

Тобто, щоб не допустити чергової масової вірусної атаки, користувачам ОС Windows необхідно оновити систему до останньої версії для усунення вразливостей попередньої версії.

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У кіберполіції зазначають, що схожу вразливість цих же операційних систем було використано у таких хакерських атаках, як WannaCry та NotPetya.

Нагадаємо, майже два роки тому, 27 червня 2017 року, робота більшості великих компаній була паралізована вірусом Petya.A, який блокував комп’ютери та вимагав $300. Вірус-вимагач проникав на пристрої за допомогою програми для електронного документообігу M.E.Doс. Тоді від хакерської атаки постраждали Україна та ще 7 країн.