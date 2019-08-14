PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Кіберновини

Facebook зізнався у прослуховуванні голосових повідомлень користувачів

Компанія Facebook платила сотням підрядників, які займалися розшифровкою голосових повідомлень користувачів соцмережі.

Facebook

Співробітники, які займалися розшифровкою голосових повідомлень Facebook, не знали, де були зроблені ці записи і яким чином їх було отримано.

Вони тільки слухали розмови користувачів Facebook, інколи непристойного змісту, але не знали, навіщо це потрібно компанії.

Серед фірм, які займалися розшифровкою, компанія TaskUs Inc.

Читайте: Facebook платитиме за перегляд реклами

У Facebook підтвердили, що розшифровували аудіоповідомлення користувачів. Але зауважили, що призупинили процес більше тижня тому.

Також у компанії звернули увагу на те, що користувачі обрали варіант в додатку Facebook Messenger, який передбачає розшифровку  голосових повідомлень.

Підрядники перевіряли, чи правильно штучний інтелект Facebook інтерпретував анонімні повідомлення.

Нагадаємо, раніше Google визнав, що прослуховує команди користувачів.

Джерело: Bloomberg

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка