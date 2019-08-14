Компанія Facebook платила сотням підрядників, які займалися розшифровкою голосових повідомлень користувачів соцмережі.

Співробітники, які займалися розшифровкою голосових повідомлень Facebook, не знали, де були зроблені ці записи і яким чином їх було отримано.

Вони тільки слухали розмови користувачів Facebook, інколи непристойного змісту, але не знали, навіщо це потрібно компанії.

Серед фірм, які займалися розшифровкою, компанія TaskUs Inc.

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У Facebook підтвердили, що розшифровували аудіоповідомлення користувачів. Але зауважили, що призупинили процес більше тижня тому.

Також у компанії звернули увагу на те, що користувачі обрали варіант в додатку Facebook Messenger, який передбачає розшифровку голосових повідомлень.

Підрядники перевіряли, чи правильно штучний інтелект Facebook інтерпретував анонімні повідомлення.

Нагадаємо, раніше Google визнав, що прослуховує команди користувачів.