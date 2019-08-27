Rush Wars – PvP-орієнтована гра компанії Supercell вийшла у софтлонч 27 серпня.
Rush Wars – новий проект фінської компанії Supercell – вийшов у софтлонч 27 серпня.
Завантажити Rush Wars можна у Канаді, Новій Зеландії та Австралії.
У грі, яку компанія позиціонує як “динамічну стратегічну гру”, користувач повинен виростити загін персонажів, спланувати і перехитрити базу противника.
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У PvP-орієнтованій грі спочатку потрібно вибудувати захист своїх сховищ, а потім відправити загін в атаку на супротивника. Приз тут – зірки і ресурси.
Нагадаємо, компанія Nintendo представила виключно портативну ігрову платформу Switch Lite.
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