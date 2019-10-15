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Затягнуло у чорну діру: гра Fortnite недоступна в усьому світі

Розробники Fortnite запустили у грі івент The End, після якого вона стала недоступна в усьому світі.

Затягнуло у чорну діру: гра Fortnite недоступна в усьому світі

У популярній комп’ютерній грі Fortnite з 13 жовтня не можна розпочати нові матчі.

Перед відходом в офлайн розробники запустили подію The End, під час якої в небі з’явилася чорна діра, що поглинула гравців і карту з усіма локаціями.

Під час спроби запустити гру користувачі зустрічають той самий анімований образ чорної діри.

Трансляція з тим, що відбувається у грі, доступна у прямому ефірі на сайті Epic Games і в офіційному акаунті “королівської битви” у Twitter.

Читайте: Чари і фантастика: найкращі відеоігри жовтня 2019

Нагадаємо, безкоштовна версія популярної відеогри PUBG Lite, яка раніше була доступна тільки в Таїланді, тепер з’явилася і в багатьох інших країнах.

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