Rockstar Games показала трейлер гри Red Dead Redemption 2 PC, яка вийде 5 листопада.

Трейлер Red Dead Redemption 2 PC опубліковано компанією Rockstar Games 17 жовтня.

Red Dead Redemption 2 на ПК зможе похвалитися високою роподільною здатністю (4К і вище) та збільшеною частотою кадрів.

Творці анонсували підтримку відеогрою HDR і поглиблене промальовування. Також у Rockstar Games попрацювали на тінями й освітленням, реалістичними слідами на снігу, поліпшеними текстурами трави і хутра тварин.

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Крім того, в сюжетному режимі з’явиться новий контент.

Уже 5 листопада Red Dead Redemption 2 PC можна буде придбати в сервісах Epic Games Store і Rockstar Games Launcher. У сервісі Steam гра стане доступною у грудні.

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