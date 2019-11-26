Уявити себе героєм Cyberpunk 2077 тепер можна завдяки чотирьом маскам, які можна приміряти в Instagram.

Творець відеогри Cyberpunk 2077 гейм-студія CD Projekt RED намалювала для Instagram спеціальні фільтри на обличчя, які дозволяють користувачам відчути себе героями футуристичної гри.

Усього доступно чотири маски – V, Jackie, Dum Dum і Maelstorm.

Yes! Our filters are now available on @instagram! Get cyberpunked at https://t.co/JaPNNeOFr6 pic.twitter.com/mIri59MTDo — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 25, 2019

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Як встановити маски Cyberpunk 2077 в Instagram

Одну з масок можна приміряти, перейшовши за цим посиланням зі смартфона.

Ще три фільтри доступні на сторінці cyberpunkgame.

Як відомо, відеогра Cyberpunk 2077 вийде 16 квітня 2020 року.