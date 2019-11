Творець відеогри Cyberpunk 2077 гейм-студія CD Projekt RED намалювала для Instagram спеціальні фільтри на обличчя, які дозволяють користувачам відчути себе героями футуристичної гри.

Усього доступно чотири маски – V, Jackie, Dum Dum і Maelstorm.

Yes! Our filters are now available on @instagram!

Get cyberpunked at https://t.co/JaPNNeOFr6 pic.twitter.com/mIri59MTDo

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 25, 2019