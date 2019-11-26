Уявити себе героєм Cyberpunk 2077 тепер можна завдяки чотирьом маскам, які можна приміряти в Instagram.
Творець відеогри Cyberpunk 2077 гейм-студія CD Projekt RED намалювала для Instagram спеціальні фільтри на обличчя, які дозволяють користувачам відчути себе героями футуристичної гри.
Усього доступно чотири маски – V, Jackie, Dum Dum і Maelstorm.
Yes! Our filters are now available on @instagram!
Get cyberpunked at https://t.co/JaPNNeOFr6 pic.twitter.com/mIri59MTDo
— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 25, 2019
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Як встановити маски Cyberpunk 2077 в Instagram
Одну з масок можна приміряти, перейшовши за цим посиланням зі смартфона.
Ще три фільтри доступні на сторінці cyberpunkgame.
Як відомо, відеогра Cyberpunk 2077 вийде 16 квітня 2020 року.