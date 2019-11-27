Компанія Valve запустила великі осінні знижки на ігри в своєму онлайн-магазині Steam.
Steam sale – осінній розпродаж в онлайн-магазині комп’ютерних ігор компанії Valve розпочався 27 листопада.
Розпродаж завершиться третього грудня о 20.00 за київським часом. До цього часу багато ігор у Steam можна придбати зі знижками до 75%.
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Із новинок цінник урізали тільки парі проектів. Так, Gears 5 від The Coalition можна забрати зі знижкою в 50%, а Code Vein зі знижкою в 30%.
Steam sale – що варто купити
- Rainbow Six Siege— 168 грн (-60%);
- PUBG— 236 грн (-59%);
- GTA 5— 314 грн (-50%);
- Dark Souls 3— 225 грн (-75%);
- Civilization 6— 131 грн (-75%);
- Devil May Cry 5 — 494 грн (-67%);
- Destiny 2: Shadowkeep— 257 грн (-40%);
- Mortal Kombat X— 94 грн (-66%).
Нагадаємо, у жовтні сервіси Steam впали через півтори години після початку розпродажу на честь Хеловіна.