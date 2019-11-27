Компанія Valve запустила великі осінні знижки на ігри в своєму онлайн-магазині Steam.

Steam sale – осінній розпродаж в онлайн-магазині комп’ютерних ігор компанії Valve розпочався 27 листопада.

Розпродаж завершиться третього грудня о 20.00 за київським часом. До цього часу багато ігор у Steam можна придбати зі знижками до 75%.

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Із новинок цінник урізали тільки парі проектів. Так, Gears 5 від The Coalition можна забрати зі знижкою в 50%, а Code Vein зі знижкою в 30%.

Steam sale – що варто купити

Rainbow Six Siege— 168 грн (-60%);

PUBG— 236 грн (-59%);

GTA 5— 314 грн (-50%);

Dark Souls 3— 225 грн (-75%);

Civilization 6— 131 грн (-75%);

Devil May Cry 5 — 494 грн (-67%);

Destiny 2: Shadowkeep— 257 грн (-40%);

Mortal Kombat X— 94 грн (-66%).

Нагадаємо, у жовтні сервіси Steam впали через півтори години після початку розпродажу на честь Хеловіна.