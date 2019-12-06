Служба безпеки України припинила діяльність групи хакерів, які на замовлення ФСБ атакували українські державні органи.

Зловмисники причетні до липневої кібератаки на ОДА. Вони здійснили розсилку вірусних електронних листів. Ця акція була частиною плану із дестабілізації ситуації в Україні перед проведенням парламентських виборів.

СБУ тоді вдалося блокувати цю хакерську навалу.

Зараз одному із хакерів оголошено про підозру у розробці та збуті програмного забезпечення, призначеного для негласного отримання інформації. Справу направлено до суду.

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Служба намагається встановити всіх учасників угруповання та їхніх російських кураторів.

Раніше Microsoft повідомила про масштабні кібератаки, пов’язані з Росією, на антидопінгові агентства.