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Факти / Lifestyle / Кіберновини

Хакери з Дніпра атакували держустанови України за наказом ФСБ

Служба безпеки України припинила діяльність групи хакерів, які на замовлення ФСБ атакували українські державні органи.

Хакери з Дніпра атакували держустанови України за наказом ФСБ

Зловмисники причетні до липневої кібератаки на ОДА. Вони здійснили розсилку вірусних електронних листів. Ця акція була частиною плану із дестабілізації ситуації в Україні перед проведенням парламентських виборів.

СБУ тоді вдалося блокувати цю хакерську навалу.

Зараз одному із хакерів оголошено про підозру у розробці та збуті програмного забезпечення, призначеного для негласного отримання інформації. Справу направлено до суду.

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Служба намагається встановити всіх учасників угруповання та їхніх російських кураторів.

Раніше Microsoft повідомила про масштабні кібератаки, пов’язані з Росією, на антидопінгові агентства.

Джерело: СБУ

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