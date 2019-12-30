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Названо дату старту передзамовлень PlayStation 5 і ціну консолі

Замовити Sony PlayStation 5 можна буде навесні, а отримати – наприкінці року.

Названо дату старту передзамовлень PlayStation 5 і ціну консолі

Попередні замовлення на Sony PlayStation 5 стануть доступними у березні 2020 року. Про це повідомив у Twitter інсайдер PSErebus.

За його даними, поставки почнуться з Північної Америки в листопаді наступного року. Коштуватиме приставка на цьому ринку $499.

Європейський реліз консолі Sony відбудеться майже синхронно з американським.

Читайте: Xbox Series X: перші подробиці і відеоігри на платформу нового покоління

Так само наприкінці 2020 року має вийти конкурент PlayStation 5 – консоль Xbox Series X.

Нагадаємо, на The Game Awards показали перший трейлер відеоігри Godfall для PlayStation 5.

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