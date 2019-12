Названо дату старту передзамовлень PlayStation 5 і ціну консолі

Попередні замовлення на Sony PlayStation 5 стануть доступними у березні 2020 року. Про це повідомив у Twitter інсайдер PSErebus.

За його даними, поставки почнуться з Північної Америки в листопаді наступного року. Коштуватиме приставка на цьому ринку $499.

Sony Interactive Entertainment (SIE) will launch PlayStation®5 (PS5™) in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation®5 (PS5™) available in North America on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499

