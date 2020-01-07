WePlay! Esports вперше проведе трансляцію турніру з Dota 2 українською мовою

MEGOGO і Multiplex покажуть українською мовою кіберспортивний турнір WePlay! Bukovel Minor 2020 з Dota 2, який проходитиме в Буковелі з 9 по 12 січня.

Медіасервіс MEGOGO і мережа кінотеатрів Multiplex покажуть кіберспортивний турнір WePlay! Bukovel Minor 2020 з Dota 2 українською мовою.

Турнір проходитиме в Буковелі з 9 по 12 січня, українською мовою.

Глядачі, які спостерігали за трансляцією регіональних кваліфікацій на WePlay! Bukovel Minor 2020, могли помітити, що крім російської та англійської мов, ігри коментувалися і українською. WePlay! Esports вперше в історії кіберспорту провів офіційну трансляцію турніру такого рівня українською мовою.

– Ми завжди відкриті до співпраці і шукаємо способи розширювати відеодистрибуцію наших трансляцій. Multiplex і MEGOGO дадуть можливість побачити турнір тим, хто не зможе подивитися його в Буковелі, до того ж вони покажуть україномовну версію трансляції, — говорить директор з розвитку бізнесу компанії WePlay! Esports Дмитро Карпенко.

Кожен матч основної частини WePlay! Bukovel Minor 2020 теж транслюватиметься трьома мовами — англійською, російською та українською — за участі професійних коментаторів: Олексій “уХо” Малецький, Роман “Telpecarne” Шевчук, Роман “DoubleEspresso” Губин, Андрій “violin” Яцюк, Богдан “Aelnis” Заверуха, Владислав “JUSTICE” Баган.

За офіційною трансляцією турніру українською мовою в Twitch можна буде стежити тут.

Завдяки медіасервісу MEGOGO і мережі кінотеатрів Multiplex за іграми WePlay! Bukovel Minor 2020 можна буде спостерігати не тільки на Twitch-каналі, але і на ресурсах партнерів.

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Детальну інформацію про WePlay! Bukovel Minor 2020 можна знайти на офіційній сторінці турніру на сайті WePlay! Esports за цим посиланням. Детальний розклад доступний за цим посиланням.

Медіасервіс MEGOGO

Користувачі MEGOGO з різних країн зможуть спостерігати за іграми WePlay! Bukovel Minor 2020 російською та українською мовою. Для цього достатньо зайти на платформу і знайти трансляцію в розділі Спорт.

Мережа кінотеатрів Multiplex

Multiplex надасть шанувальникам кіберспорту можливість зібратися для колективного перегляду трансляції фінального дня WePlay! Bukovel Minor 2020 українською мовою. Міста і локації, в яких можна буде подивитися фінальні матчі турніру 12 січня 2020 року.

Детальна інформація про показ WePlay! Bukovel Minor 2020 в мережі кінотеатрів Multiplex доступна на цій сторінці.

Нагадаємо, WePlay! Bukovel Minor 2020-це офіційно визнаний компанією Valve турнір серії Dota Pro Circuit (DPC) з призовим фондом в $ 300 тис.