PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Інтернет

Twitter почне маркувати і видаляти фейковові фото та відео

Платформа мікроблогів Twitter введе спеціальну позначку для фейкових фото, відео та аудіозаписів.

Соцмережа маркуватиме мультимедійні дані, якщо вважатиме, що вони спеціально були відредаговані так, щоб ввести людей в оману.

Крім змісту медіафайлу, перевірятимуть його метадані, що супроводжують його твіт і профіль користувача, який розмістив цей медіафайл.

Читайте: Смертельний коронавірус: Facebook оголосив боротьбу з фейками

Крім присвоєння позначки, Twitter буде рідше показувати фейкові медіафайли в стрічці і попереджати користувачів, які хочуть їх лайкнути або ретвітнути.

Нові правила набудуть чинності 5 березня 2020 року.

Раніше Twitter видалив пост Трампа через музику.

Джерело: Twitter 

Фото: Pixabay

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка