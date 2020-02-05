Twitter почне маркувати і видаляти фейковові фото та відео

Платформа мікроблогів Twitter введе спеціальну позначку для фейкових фото, відео та аудіозаписів.
Соцмережа маркуватиме мультимедійні дані, якщо вважатиме, що вони спеціально були відредаговані так, щоб ввести людей в оману.
Крім змісту медіафайлу, перевірятимуть його метадані, що супроводжують його твіт і профіль користувача, який розмістив цей медіафайл.
Читайте: Смертельний коронавірус: Facebook оголосив боротьбу з фейками
Крім присвоєння позначки, Twitter буде рідше показувати фейкові медіафайли в стрічці і попереджати користувачів, які хочуть їх лайкнути або ретвітнути.
Нові правила набудуть чинності 5 березня 2020 року.
Раніше Twitter видалив пост Трампа через музику.
Джерело: Twitter
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+