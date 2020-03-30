Mount & Blade 2: Bannerlord за три години зібрала 100 тис. гравців

На ігровій платформі Steam почався ранній продаж комп’ютерної гри Mount & Blade 2: Bannerlord.

Через три години після релізу, у неї вже грало 100 тисяч людей.

Гравцю доступне онлайн проходження у чотирьох режимах: Сутичка, Капітан, Командний бій і Облога.

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Дія гри розгортається за 200 років до подій минулого частини Mount & Blade. За сюжетом, після загибелі імператора Кальрадії по всій країні спалахнули битви. Гравцеві відводиться роль одного з воїнів, який зможе як відновити імперію, так і зруйнувати її.

На повноцінному релізі Mount & Blade II: Bannerlord буде підтримувати 12 мов. Гра також з’явиться на PS4 і Xbox One, але коли це трапиться – невідомо.

Mount & Blade II: Bannerlord можна завантажити у Steam. Її ціна в ранньому доступі – 600 грн.

Як повідомляли Факти ICTV, сервіс Pornhub на час карантину надає безкоштовний доступ до своєї платної підписки усім користувачам. Він діятиме до 23 квітня.

Джерело: Steam