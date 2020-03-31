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Факти / Lifestyle / Інтернет

Закрите тестування шутера Valorant стартує 7 квітня

Закрите бета-тестування умовно-безкоштовного шутера Valorant стартує 7 квітня.

Про це на офіційному сайті гри заявили розробники зі студії Riot Games.

Щоб стати учасником закритого бета-тесту, потрібно завести обліковий запис Riot, пов’язати його з Twitch та 7 квітня дивитися будь-який стрім цього шутера.

Далі потрібно буде чекати, коли надішлють запрошення на участь в тесті. Однак розробники стежитимуть за навантаженням на сервер, тож всіх охочих пустити не вийде.

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Весь прогрес у беті не збережеться в релізній версії гри. Якщо гравець придбає бали для покупки скінів, то на момент релізу йому відшкодують витрачені бали і додадуть ще.

Наприклад, якщо було витрачено 10 тис. балів, то повернуть 12 тис.

Раніше Факти ICTV писали про найкращі відеоігри березня 2020.

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