Закрите бета-тестування умовно-безкоштовного шутера Valorant стартує 7 квітня.
Про це на офіційному сайті гри заявили розробники зі студії Riot Games.
Щоб стати учасником закритого бета-тесту, потрібно завести обліковий запис Riot, пов’язати його з Twitch та 7 квітня дивитися будь-який стрім цього шутера.
Далі потрібно буде чекати, коли надішлють запрошення на участь в тесті. Однак розробники стежитимуть за навантаженням на сервер, тож всіх охочих пустити не вийде.
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Весь прогрес у беті не збережеться в релізній версії гри. Якщо гравець придбає бали для покупки скінів, то на момент релізу йому відшкодують витрачені бали і додадуть ще.
Наприклад, якщо було витрачено 10 тис. балів, то повернуть 12 тис.
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