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А може борщ теж російський? World of Tanks приписали до вітчизняних ігор Росії

Старший геймдизайнер Control Сергій Мохов гнівно прокоментував в Twitter книгу колишнього учасника Game.EXE і GQ Андрія Подшибякина Час ігор.

Розробник з України обурився тим, що слово вітчизняний було застосовано в значенні “російський” відносно S.T.A.L.K.E.R. і World of Tanks, які були створені українською і білоруською студіями.

– Прошу вибачення у своїх англомовних читачів – я просто не міг пройти повз цієї книги і нічого не сказати.

Я перепрошую, вони там в РФ зовсім ***? Сталкер і World of Tanks в їхньому розумінні вітчизняні ігри? І борщ, може, російський? Чому ні?

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Книга Андрія Подшибякіна про ігрову індустрію в СНД розповідає про найпомітніших іграх з 1997 до 2010 року.

До слова, директор World of Tanks створить власну партію в РФ.

За його словами, нова політсила повинна взяти участь у регіональних виборах в РФ у 2020 році, а також в парламентських виборах, які намічені на 2021 рік.

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