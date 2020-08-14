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Facebook Pay став доступний користувачам з України – за що можна платити

Платіжний сервіс Facebook Pay став доступний користувачам з України, які мають картки систем Mastercard та Visa.

Нині через Facebook Pay можна зробити пожертвування і купити віртуальну валюту Facebook Stars. З їхньою допомогою можна також підтримати користувачів соцмережі.

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Поки Facebook Pay доступний тільки у браузерній версії.

Facebook Pay

Платіжну систему Facebook Pay почали розробляти у 2019 році. Її можна використовувати систему всюди, де вона буде доступна, без необхідності щоразу вводити дані своєї банківської карти.

Платежі обробляються у партнерстві з такими компаніями, як PayPal, Stripe та іншими по всьому світу.

Джерело: Liga.Tech

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