Facebook викрив проект російської “фабрики тролів”

Соціальна мережа Facebook повідомила про видалення низки облікових записів, які пов’язані із російським Агентством інтернет-досліджень або “фабрикою тролів”, через участь у іноземних кампаніях впливу.

Діяльність цих облікових записів та сторінок переважно фокусувалась на США, Об’єднаному Королівстві, Алжирі та Єгипті, та інших англомовних країнах, і країнах Близького Сходу та Африки.

Облікові записи перенаправляли користувачів на сайт Peace Data, де публікувався контент про міжнародні події.

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Facebook звернув увагу на цю мережу після повідомлення від ФБР США.

Як зазначили у Facebook, загалом видалили 13 облікових записів та дві сторінки, які пов’язують з особами, що діяли як Агентство інтернет-досліджень. Загалом близько 14 тис. користувачів соцмережі підписались на щонайменше одну зі сторінок кампанії.

Акаунти “за Порошенка”

У липні компанія Facebook видалила 72 акаунти та 35 сторінок, які стосуються digital-агентства Postmen. Їх підозрюють у неналежній активності під час президентських виборів 2019 року.

Digital-агентство Postmen під час виборів президента у 2019 році працювало на Петра Порошенка.