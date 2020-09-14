Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко доручив перевірити інформацію і підготувати рішення для протидії доступу в російську соціальну мережу Вконтакті через мобільний додаток в Україні.
Про це він заявив на прес-конференції з нагоди 100 днів перебування на посаді.
– Проблема проникнення дезінформації з Вконтакті або російських телеканалів дійсно вагома.
Ми кілька разів зустрічалися в РНБО щодо цього, є план заходів. Сподіваюся, цей план буде реалізований, – сказав він Ткаченко.
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Водночас міністр не деталізував, які саме заходи наразі обговорюються.
– Сьогодні, щойно ми дізналися цю інформацію, я попросив перевірити, чи відповідає це дійсності, і що можна зробити, які рішення ухвалити, щоб протидіяти цій історії, – заявив міністр.
Також міністр додав, що як би не ставили заслін, перемога в цій гібридної війні перебувати в наших руках. Зокрема, Ткаченко наголосив на важливості медіаграмотності.
Відновлення доступу до Вконтакті
У суботу, 12 вересня, російська соцмережа ВКонтакті стала знову доступна в Україні без використання спеціальних програм, за типом VPN.
Соцмережа змогла обійти блокування в Україні в своєму мобільному додатку, про що вона сама і повідомила.