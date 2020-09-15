Мобільний додаток Вконтакті збирає дані українських користувачів – РНБО

Відновлення доступу до російської соцмережі Вконтакте напередодні місцевих виборів в Україні може нести загрозу національній безпеці.

Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Демедюк.

Після застосування санкцій проти соцмережі Вконтакте фахівці українських правоохоронних органів вживають заходів по реалізації обмежень.

– З моменту застосування санкцій ми бачимо періодичне поширення інформації про відновлення доступу до цієї соцмережі на території України. Ми впевнені, що це додаток використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України та всіх, у кого його встановлено, – зазначив Демедюк.

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Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки блокуватимуть роботу мобільного додатку Вконтакте на території України.

Заборона російських соцмереж

Російські соціальні мережі Вконтакте, Однокласники та пошуковик Яндекс заборонені в Україні з 15 травня 2017 року. У травня 2020-го указом президента України Володимира Зеленського ці санкції були продовжені.

12 вересня російська соцмережа Вконтакті заявила, що знову доступна в Україні без використання спеціальних програм, на кшталт VPN.

Соцмережа змогла обійти блокування у своєму мобільному додатку.