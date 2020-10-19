Twitter видалив пост радника Трампа щодо марності захисних масок

Соціальна мережа Twitter видалила публікацію радника президента США Скотта Атласа щодо неефективності носіння масок під час пандемії коронавірусу.

– Маски працюють? Ні, – написав у своїй публікації Атлас.

Радник Дональда Трампа розмістив повідомлення в соціальній мережі Twitter 17 жовтня. Видалили його наступного дня.

Трамп проти Twitter

Публікацію Дональда Трампа у Twitter про те, що у нього є імунітет до коронавірусу, представники соціальної мережі позначили як таку, що може вводити користувача в оману.

Однак її не видалили, оскільки слова Трампа становлять суспільний інтерес.

У цьому пості очільник США стверджує, що він більше не є заразним.

Джерело: NBC News