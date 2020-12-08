У Google назвали найпопулярніші пошукові запити українців протягом 2020 року.
Серед популярних тем – коронавірус, карантин, серед особистостей – політики та люди, яких не стало. Запити наведені мовою оригіналу.
10 найпопулярніших запитів
- Коронавирус
- Коронавирус рекомендации
- Выборы в США
- Google Classroom
- Симптомы коронавируса
- На урок
- Холостячка
- Праздники 2020
- Карантин в Украине
- Zoom
Серед персон українці найчастіше шукали інформацію про російського опозиціонера Олексія Навального та переможця виборів у США Джо Байдена.
10 найпопулярніших персон
- Алексей Навальный
- Джо Байден
- Александр Лукашенко
- Михаил Ефремов
- Ким Чен Ын
- Артем Дзюба
- Дональд Трамп
- Геннадий Кернес
- Моргенштерн
- Билли Айлиш.
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Шукали громадяни країни інформацію і про людей, які померли.
10 найпопулярніших людей, які померли
- Борис Клюев
- Коби Брайант
- Михаил Жванецкий
- Диего Марадона
- Чедвик Боузман
- Армен Джигарханян
- Настя Тропицель
- Джордж Флойд
- Шон Коннери
- Валентина Легкоступова
Користувалися популярністю і запити з категорії “яким чином щось зробити”.
10 найпопулярніших запитів з категорії “як”
- как сшить маску
- как сделать антисептик для рук
- как лечить коронавирус
- как передается коронавирус
- как правильно носить маску
- как умерла Свинка Пеппа
- как выйти замуж
- как вернуть обоняние
- как сделать все хорошо
- как удалить аккаунт в инстаграм.
Традиційно українці шукали книги, фільми і серіали.
10 найпопулярніших книг
- Маленькие женщины – Луиза Мэй Олкотт
- 365 дней – Бланка Липинская
- Гордость и предубеждение – Джейн Остин
- Ведьмак – Анджей Сапковский
- Мальчик в полосатой пижаме – Джон Бойн
- 1984 – Джордж Оруэлл
- Вторая жизнь Уве – Фредрик Бакман
- Оно – Стивен Кинг
- Таймлесс. Рубиновая книга – Керстин Гир
- После – Анна Тодд
10 найпопулярніших фільмів
- Заражение
- Малефисента 2
- После 2
- Холодное сердце 2
- Скажене весілля 2
- Джентльмены
- Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2
- Паразиты
- Отель Белград
- Форд против Феррари
10 найпопулярніших серіалів
- Бумажный дом
- Спіймати Кайдаша
- Ведьмак
- Игра на выживание
- Ход королевы
- Постучись в мою дверь
- Перевал Дятлова
- Ничто не случается дважды
- Жестокий Стамбул
- Содержанки
Найпопулярніші пісні у пошукових запитах 2020 року
Google визначив 100 пісень, які протягом 2020 року користувачі шукали найчастіше за допомогою голосового асистента.
У топі можна побачити гурт Imаgine Dragons, співачку Біллі Айліш та репера Емінема.
Детальніше про популярні запити в Google у 2020 році читайте на Фактах ICTV.