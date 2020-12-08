У Google назвали найпопулярніші пошукові запити українців протягом 2020 року.

Серед популярних тем – коронавірус, карантин, серед особистостей – політики та люди, яких не стало. Запити наведені мовою оригіналу.

10 найпопулярніших запитів

Коронавирус

Коронавирус рекомендации

Выборы в США

Google Classroom

Симптомы коронавируса

На урок

Холостячка

Праздники 2020

Карантин в Украине

Zoom

Серед персон українці найчастіше шукали інформацію про російського опозиціонера Олексія Навального та переможця виборів у США Джо Байдена.

10 найпопулярніших персон

Алексей Навальный

Джо Байден

Александр Лукашенко

Михаил Ефремов

Ким Чен Ын

Артем Дзюба

Дональд Трамп

Геннадий Кернес

Моргенштерн

Билли Айлиш.

Читайте: Пандемія – слово 2020 року за версією словника Merriam-Webster

Шукали громадяни країни інформацію і про людей, які померли.

10 найпопулярніших людей, які померли

Борис Клюев

Коби Брайант

Михаил Жванецкий

Диего Марадона

Чедвик Боузман

Армен Джигарханян

Настя Тропицель

Джордж Флойд

Шон Коннери

Валентина Легкоступова

Користувалися популярністю і запити з категорії “яким чином щось зробити”.

10 найпопулярніших запитів з категорії “як”

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Традиційно українці шукали книги, фільми і серіали.

10 найпопулярніших книг

Маленькие женщины – Луиза Мэй Олкотт

365 дней – Бланка Липинская

Гордость и предубеждение – Джейн Остин

Ведьмак – Анджей Сапковский

Мальчик в полосатой пижаме – Джон Бойн

1984 – Джордж Оруэлл

Вторая жизнь Уве – Фредрик Бакман

Оно – Стивен Кинг

Таймлесс. Рубиновая книга – Керстин Гир

После – Анна Тодд

10 найпопулярніших фільмів

Заражение

Малефисента 2

После 2

Холодное сердце 2

Скажене весілля 2

Джентльмены

Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2

Паразиты

Отель Белград

Форд против Феррари

10 найпопулярніших серіалів

Бумажный дом

Спіймати Кайдаша

Ведьмак

Игра на выживание

Ход королевы

Постучись в мою дверь

Перевал Дятлова

Ничто не случается дважды

Жестокий Стамбул

Содержанки

Найпопулярніші пісні у пошукових запитах 2020 року

Google визначив 100 пісень, які протягом 2020 року користувачі шукали найчастіше за допомогою голосового асистента.

У топі можна побачити гурт Imаgine Dragons, співачку Біллі Айліш та репера Емінема.

Детальніше про популярні запити в Google у 2020 році читайте на Фактах ICTV.