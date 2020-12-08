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Факти / Lifestyle / Інтернет
Людмила Грубнік |

Коронавірус і Zoom: що шукали українці в Google у 2020 році

У Google назвали найпопулярніші пошукові запити українців протягом 2020 року.

Серед популярних тем – коронавірус, карантин, серед особистостей – політики та люди, яких не стало. Запити наведені мовою оригіналу.

10 найпопулярніших запитів

  • Коронавирус
  • Коронавирус рекомендации
  • Выборы в США
  • Google Classroom
  • Симптомы коронавируса
  • На урок
  • Холостячка
  • Праздники 2020
  • Карантин в Украине
  • Zoom

Серед персон українці найчастіше шукали інформацію про російського опозиціонера Олексія Навального та переможця виборів у США Джо Байдена.

10 найпопулярніших персон

  • Алексей Навальный
  • Джо Байден
  • Александр Лукашенко
  • Михаил Ефремов
  • Ким Чен Ын
  • Артем Дзюба
  • Дональд Трамп
  • Геннадий Кернес
  • Моргенштерн
  • Билли Айлиш.

Читайте: Пандемія – слово 2020 року за версією словника Merriam-Webster

Шукали громадяни країни інформацію і про людей, які померли.

10 найпопулярніших людей, які померли

  • Борис Клюев
  • Коби Брайант
  • Михаил Жванецкий
  • Диего Марадона
  • Чедвик Боузман
  • Армен Джигарханян
  • Настя Тропицель
  • Джордж Флойд
  • Шон Коннери
  • Валентина Легкоступова

Користувалися популярністю і запити з категорії “яким чином щось зробити”.

10 найпопулярніших запитів з категорії “як”

  • как сшить маску
  • как сделать антисептик для рук
  • как лечить коронавирус
  • как передается коронавирус
  • как правильно носить маску
  • как умерла Свинка Пеппа
  • как выйти замуж
  • как вернуть обоняние
  • как сделать все хорошо
  • как удалить аккаунт в инстаграм.

Традиційно українці шукали книги, фільми і серіали.

10 найпопулярніших книг

  • Маленькие женщины – Луиза Мэй Олкотт
  • 365 дней – Бланка Липинская
  • Гордость и предубеждение – Джейн Остин
  • Ведьмак – Анджей Сапковский
  • Мальчик в полосатой пижаме – Джон Бойн
  • 1984 – Джордж Оруэлл
  • Вторая жизнь Уве – Фредрик Бакман
  • Оно – Стивен Кинг
  • Таймлесс. Рубиновая книга – Керстин Гир
  • После – Анна Тодд

10 найпопулярніших фільмів

  • Заражение
  • Малефисента 2
  • После 2
  • Холодное сердце 2
  • Скажене весілля 2
  • Джентльмены
  • Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2
  • Паразиты
  • Отель Белград
  • Форд против Феррари

10 найпопулярніших серіалів

  • Бумажный дом
  • Спіймати Кайдаша
  • Ведьмак
  • Игра на выживание
  • Ход королевы
  • Постучись в мою дверь
  • Перевал Дятлова
  • Ничто не случается дважды
  • Жестокий Стамбул
  • Содержанки

Найпопулярніші пісні у пошукових запитах 2020 року

Google визначив 100 пісень, які протягом 2020 року користувачі шукали найчастіше за допомогою голосового асистента.

У топі можна побачити гурт Imаgine Dragons, співачку Біллі Айліш та репера Емінема.

Детальніше про популярні запити в Google у 2020 році читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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