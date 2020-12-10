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Факти / Lifestyle / Інтернет
Людмила Грубнік |

Google присвятив новий дудл науковцю Вільяму Артуру Льюїсу

10 грудня Google створив новий дудл, присвятивши його Нобелівському лауреату, відомому науковцю у сфері економіки Вільяму Артуру Льюїсу.

Факти ICTV вирішили розповісти про знаменитого діяча та його досягнення.

Біографія Льюїса

Льюїс народився 23 січня 1915 року у Сент-Люсії (Вест-Індія), там же і отримав середню освіту.

Деякий час працював клерком, а потім у 1934 році вступив до Лондонської школи економіки, яку закінчив з відзнакою. Ступінь доктора отримав там же у 1940 році.

Викладав у Манчестерському університеті, був директором Університетського коледжу Вест-Індії, виконував обов’язки професора у Школі державних і міжнародних проблем імені Вудро Вільсона при Прінстонському університеті, професора кафедри політичної економії Прінстонського університету.

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Під час Другої світової війни працював в Комісії з питань заробітної плати і у Міністерстві у справах колоній, був у групі експертів ООН з країн, що розвиваються.

105 років від дня народження Вільяма Артура Льюїса: Google створив новий дудл

Внесок у науку

Науковець є автором так званої моделі Льюїса – неокласичної моделі економічного розвитку дуалістичної економіки з надлишковою пропозицією праці.

Нагороди

У 1979 році Льюїса разом з Теодором Шульцем за новаторське дослідження економічного розвитку, увагу до проблем країн, що розвиваються, нагородили Нобелівською премією з економіки.

Дудл Google в грудні

У грудні Google присвятив дудл новорічним святам.

Користувачі можуть насолоджуватися святковим привітанням з ялинками та гірляндами.

Більше новин про оновлення дудла Google читайте на Фактах ICTV.

Фото: з відкритих джерел

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