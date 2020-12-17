Twitter видалятиме пости про вакцину проти коронавірусу, які є помилковими або вводять користувачів в оману.

Сумнівну інформацію планують маркувати.

Які повідомлення видалятимуть:

заяви про те, що вакцинація проти коронавірусу шкодить здоров’ю та загрожує життю людини;

спростовані експертами твердження про небезпечні наслідки щеплень;

повідомлення про те, що коронавірусу не існує, тому вакцинуватися не потрібно.

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Нові правила розпочнуть діяти з наступного тижня.

Бан інформації про вакцини у Facebook

Соціальна мережа Facebook також заявляла про те, що видалятиме неправдиву інформацію про вакцини проти коронавірусу.

Банитимуть повідомлення, які розкритикують експерти у сфері охорони здоров’я.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Twitter Safety