PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Інтернет
Людмила Грубнік |

Twitter видалятиме неправдиві пости про вакцину проти коронавірусу

Twitter видалятиме пости про вакцину проти коронавірусу, які є помилковими або вводять користувачів в оману.

Сумнівну інформацію планують маркувати.

Які повідомлення видалятимуть:

  • заяви про те, що вакцинація проти коронавірусу шкодить здоров’ю та загрожує життю людини;
  • спростовані експертами твердження про небезпечні наслідки щеплень;
  • повідомлення про те, що коронавірусу не існує, тому вакцинуватися не потрібно.

Читайте: Підсумки 2020 у Twitter: найпопулярніший твіт, герої і хештег року

Нові правила розпочнуть діяти з наступного тижня.

Бан інформації про вакцини у Facebook

Соціальна мережа Facebook також заявляла про те, що видалятиме неправдиву інформацію про вакцини проти коронавірусу.

Банитимуть повідомлення, які розкритикують експерти у сфері охорони здоров’я.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Twitter Safety

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору