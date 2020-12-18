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Факти / Lifestyle / Інтернет
Людмила Грубнік |

26 років з дня відкриття печери Шове: Google оновив дудл

18 грудня Google оновив дудл і присвятив його 26-річчю з дня відкриття печери Шове (Grotte Chauvet) з унікальними доісторичними малюнками, яка входить до списку Всесвітньої спадщини.

Унікальний об’єкт розташований на півдні Франції, поблизу річки Ардеш.

У печері довжиною близько 800 м і висотою до 18 метрів науковці виявили понад 300 малюнків тварин – бізонів, шерстистих носорогів, тарпанів, ведмедів, печерних левів.

Читайте: Google присвятив новий дудл науковцю Вільяму Артуру Льюїсу

Вік малюнків – понад 30 тис. років, однак завдяки унікальному мікроклімату печери їм вдалося зберегтися. Об’єкт відкрила 18 грудня 1994 року група науковців на чолі з Жаном-Марі Шове, на честь фахівця його і назвали.

Нині печера закрита для відвідувачів, оскільки будь-яка зміна температури або вологості повітря може пошкодити унікальну спадщину.

Оновлення дудла Google

У грудні Google присвятив дудл новорічним святам.

Так користувачам нагадують про наближення Різдва і Нового року.

Детальніше про оновлення дудла Google читайте на Фактах ICTV.

Фото: Unsplash

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