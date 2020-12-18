Розробники Twitter працюють над способом увічнити акаунти померлих користувачів.

Про це йдеться у повідомленні компанії щодо перезапуску перевірки сторінок соціальної мережі.

– Ми працюємо над створенням способу увічнити ці облікові записи у 2021 році, – уточнили представники Twitter.

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Водночас у компанії поки не планують автоматично видаляти підтверджену (синю) позначку з неактивних облікових записів померлих людей.

Позиція Twitter щодо вакцини проти коронавірусу

У Twitter повідомили, що видалятимуть пости, які містять неправдиву або сумнівну інформацію про вакцини проти коронавірусу.

До них відносяться дані про негативні наслідки вакцинації.

Детальніше про правила користування Twitter читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Twitter Inc.